Previo a su partido de despedida de este jueves contra el Cincinnati, el entrenador de las Chivas, Gabriel Milito, dijo que la Leagues Cup es un torneo muy complejo y sin margen de error.

“Esta es una competencia muy linda pero también tiene la complejidad que no tiene margen de error, la recuperación ante un empate o una derrota como nos ocurrió prácticamente no existe, estás obligado a ganar, ganar y ganar, se trata de hacer mas goles que los rivales y ganar los partidos. Vinimos con mucha ilusión a este campeonato, pero es un torneo complicado, no tienes margen de recuperación, en cambio en la Liga uno puede tener un tropiezo pero al ser más larga uno puede remontar y en este tipo de torneos los errores los pagas muy caro”

En ninguna de sus 3 participaciones en este torneo Chivas ha superado la primera ronda. (Por Manuel Trujillo Soriano)