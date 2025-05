Reitera el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, que la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no busca censurar y por ello sufrirá las modificaciones que sean necesarias para garantizar la libertad de expresión. Por tal motivo, el artículo 109, en materia de plataformas digitales queda eliminado.

“Para que no haya ningún espacio de duda y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, una ley que promueve que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros”.

Asimismo, aprovechó la conferencia Mañanera para presentar lo que él considera son las bondades de esta iniciativa, entre las cuales destacó la conformación del organismo regulador. (Por Arturo García Caudillo)