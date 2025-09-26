Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum negociar con Grupo Salinas sobre adeudos fiscales, y reitera que este asunto se resolverá con base en la Constitución y el Código Fiscal.

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros no, nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la Ley, nunca. Como dice Juárez, decía Juárez: ‘Nada ni nadie por encima de la Ley’. Se llama Estado de Derecho, para todas y para todos, pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… las puertas del SAT están abiertas siempre, a cualquier persona, pero la Ley es la Ley”.

Y es que a través de su cuenta en X, el empresario Ricardo Salinas Pliego propuso al Gobierno Federal la instalación de mesas de trabajo para negociar los adeudos que tienen sus empresas desde hace más de una década. (Por Arturo García Caudillo)