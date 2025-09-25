La tarde de este jueves se presentó en Guadalajara la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol del Pacificó y el presidente del Circuito, Salvador Escobar dijo que buscan recuperar protagonismo y ser una liga referente en México.

“Somos facilitadores de que se disfrute nuestro béisbol en México, queremos un béisbol renovado, le estamos llamando neo béisbol, implica que somos nuevos, que tenemos una nueva cara, que nos estamos renovando y sobre todo que estamos evolucionando, estamos teniendo una nueva etapa y significa que vamos a ser una liga otra vez referente del béisbol en México y además queremos tener una proyección internacional”.

La principal novedad esta próxima campaña, será el debut de los equipos: Tucson en Arizona; anteriormente llamados Mayos de Navojoa y los Jaguares de Nayarit. La temporada iniciará el 14 de octubre. (Por Manuel Trujillo Soriano)