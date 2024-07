El atleta poblano Javier Moreno ganó este domingo el Medio Maratón de Tlaquepaque con tiempo de 1 hora 06 minutos y 10 segundos; completaron el podio los jaliscienses, Israel Oropeza Vázquez en segundo lugar y Jonathan Díaz en tercero.

En femenil, la triunfadora fue Isabel Oropeza Vázquez con registro de 1:17:37 y dijo que la lluvia hizo divertida la carrera.

“Fue una carrera no sencilla por la lluvia y los charcos, pero si algo divertida, se sintió una lluvia agradable solamente un poco encharcado por el agua pero igual no estuvo tan mal. Venían varias chivas que son fuertes también, mi estrategia fue tomar la punta desde un inicio y no soltarla”.

En total participaron 2 mil corredores.

(Por Manuel Trujillo Soriano)