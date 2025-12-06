Dos de los pilares del Rock y Ska mexicanos, como lo son La Maldita Vecindad e Inspector, se presentaron la noche de este viernes en la Arena Guadalajara. El evento celebró décadas de trayectoria musical de ambas bandas, quienes ofrecieron un show cargado de energía y resistencia.

Inspector abrió la noche con su característico Ska, para calentar el ambiente con temas como “Amargo Adiós”, “Amnesia” y “Ska a la Carta”.

Posteriormente, La Maldita Vecindad subió al escenario para desatar la euforia y llevar a la audiencia a través de un viaje sonoro y cultural, con canciones icónicas como: “Pachuco”, “Un gran circo”, “Solín” y “Pata de perro”, entre otras.

Más allá de la música, Roco Pachukote envió mensajes sobre la paz y la lucha contra la discriminación y pidió pare el maltrato a la mujer.

A pesar de que el público quería ver a la Maldita Vecindad e Inspector juntos en el escenario, eso no sucedió y después de 3 horas terminó el espectáculo. (Por Katia Plascencia Muciño)