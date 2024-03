La Comisión de Árbitros del futbol mexicano da por bueno el trabajo del silbante Fernando Guerreo en el duelo entre Atlas y América celebrado el sábado en el estadio Jalisco. Para avalarlo publicó el audio del VAR, en el que el encargado del mismo, Diego Montaño, le indica al central, que Diego Valdés no se ayuda con la mano y por ello dejan seguir la jugada.

“Fernando, si? cuando recepciona Diego la baja con el pecho y le pega en la mano pero accidentalmente, después viene el pase para Henry y Henry remata con el pecho y se da la mano, pero la mano es accidental, no se ayuda con la mano ni siquiera hay movimiento adicional. Sí, Gracias”.

Con este audio la Comisión de Arbitraje explica porqué no se sanciona la mano del jugador del América y sí la del jugador de Atlas, Anderson Santa María.

(Por Manuel Trujillo Soriano)