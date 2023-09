El delantero Ángel Sepúlveda fue presentado como nuevo refuerzo del Cruz Azul, luego de ser comprado en los últimos minutos del cierre de contrataciones en la Liga MX.

Dice que llega emocionado y feliz por la oportunidad.

“Lo veo de esa manera que el fútbol te recompensa, tarde o temprano, pero llega. Hoy me siento muy bien, creo que es el premio al trabajo, al esfuerzo de mi carrera. Me siento pleno, me siento con toda la fuerza de seguir jugando fútbol, y qué mejor premio que venir a Cruz Azul. Lo veo como esa oportunidad que gané”, comentó.

Sobre su paso por Chivas, recordó que “tuve un paso rápido (por Chivas), no tuve los minutos que hubiera querido, se especulan, se hablan muchas cosas de por medio. Creo que hoy, después de tantos años de jugar en diferentes posiciones, de jugar por fuera, en su momento tuve poca oportunidad de jugar de nueve, tengo desde 2020 jugando de 9 y creo que se me dio esa oportunidad y hoy tengo esa oportunidad de estar en Cruz Azul y vengo con toda la disposición de jugar donde se me necesite y vamos a dejar todo para que suceda”.

Cruz Azul se medirá este sábado al América, juego en el que debutará Sepúlveda. (Por Martín Navarro Vásquez)