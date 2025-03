La mayoría de las personas que tiene acceso a un crédito es a través de una tarjeta departamental, indica Nicolás Molina, delegado del INEGI en Jalisco, al dar a conocer los resultados de la Quinta Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, aplicada en alrededor de 15 mil hogares.

“Pues es la tarjeta de crédito departamental la de mayor porcentaje con el 22.6%, seguida de la tarjeta bancaria con el 15.7%. Le preguntamos a la población de 18 años y más la razón de no tenencia de crédito y comentarles que en este sentido el 38.4 % de la población que no tiene tarjeta, algún crédito, perdón, comentó que no le gusta endeudarse. El 20.7%, es decir una de cada cinco personas refirió que no tiene porque no cumple los requisitos”.

Esta encuesta revela también que uno de cada tres mexicanos no cuenta con ahorros, por lo que difícilmente podría hacer frente al desempleo o a una emergencia. (Por Gricelda Torres Zambrano)