Pese al triunfo en el primer clásico de la trilogía ante el América, Chivas no se confía para el encuentro del sábado porque será un duelo diferente y las cosas iniciarán de cero, índica el lateral del Guadalajara, Mateo Chávez.

“Siento que para estos duelo no puedes llegar siendo primero o siendo último con ese rol, llegas creo que en ceros y tienes que llegar con la moral alta pase lo que pase en resultados, quien esté o quién no esté. Ganamos y es una eliminatoria y si jugamos feo o volvemos a ganar pues los vamos a eliminar, así que un resultado no nos tiene que llevar a jugar así el sábado, porque para empezar es otro torneo diferente, no podemos llegar con una moral de algo que se hizo antes a un clásico, al clásico llegas en ceros porque es un partido de vida o muerte”.

Por cierto que la Comisión de Arbitraje, designó a Adonaí Escobedo, como juez central para éste partido de la fecha 11 del torneo de Clausura, a celebrarse nuevamente en estadio Akron. (Por Manuel Trujillo Soriano)