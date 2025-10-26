La ciclista mexicana, Yareli Acevedo ganó este domingo la prueba por puntos del Mundial de Pista que se celebra en Santiago de Chile, con un acumulado de 63 unidades para dejar en la segunda posición a la británica Anna Morrris con 58, y en el tercer sitio y con el bronce, a la australiana Bryony Botha quien sumó 56 puntos, en competencia en la que tomaron parte las mejores 21 pedalistas del orbe.

Con lagrimas en los ojos, Yareli, habló de su importante victoria.

“Estoy muy feliz, estoy muy contenta que todavía ni me la creo. Solo los que estamos acá sabemos por todo lo que hemos pasado para poder llegar a aquí. Yo me llamo Yareli por la primera Campeona del Mundo de México y me pusieron Yareli en el mismo año que ella se convirtió en Campeona Mundial”.

De esta manera, Yareli Acevedo, se convirtió en la segunda campeona mundial mexicana de ciclismo, tras el título que consiguió Nancy Contreras en los 500 metros, en la prueba contra reloj individual en el 2001. (Por Manuel Trujillo Soriano)