La pandemia de Covid-19 desnudó las profundas desigualdades de la población, ya que por ejemplo en el ámbito educativo, el 50 por ciento de los estudiantes en Jalisco no contó con equipo para seguir las clases a distancia, explica el rector del ITESO, Luis Arriaga.

“El informe estima que poco más del 50 por ciento de los hogares en el estado con estudiantes, no tuvieron acceso a un equipo de cómputo suficiente para las actividades escolares de sus integrantes”.

La situación empeoró entre los alumnos de un nivel socioeconómico bajo, dado que siete de cada diez, no tuvo acceso a una computadora, tableta o teléfono para acceder a sus clases. (Por Gricelda Torres Zambrano)