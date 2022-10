El mediocampista de Chivas Sergio “La Morsa” Flores dijo que el Guadalajara no está preocupado por el Puebla, su rival el domingo en el repechaje y adelanta que tendrán una sorpresa en busca de avanzar a los Cuartos de Final del Torneo de Apertura de la Liga MX.

“Estamos conscientes de lo que ha pasado, los resultados que hemos obtenido. Le vamos mas a la concentración al estar los 90-95 minutos, concentrados, siento que es lo que nos ha afectado y me comprometo, te digo que es lo que estamos trabajando y lo vamos a mejorar, y seguro habrá sorpresas para el domingo, no se las digo ahora, pero atentos porque seguro vamos a cambiar y vamos a ir por todo ese día”.

El Rebaño entrenó con normalidad en Verde Valle y todo apunta al regreso al once inicial de Fernando Beltrán.

(Por Martín Navarro Vásquez)