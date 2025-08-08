La multa más elevada que hasta hoy ha impuesto el Ayuntamiento de Guadalajara por tirar basura en la calle ha sido de 23 mil pesos, a una persona que descargó una camioneta llena de escombros, indica el director de Justicia Cívica, Fernando Preciado.

“Fue una persona que tiró en su caso escombro, bastante escombro, estamos hablando de una camioneta muy grande, con muchísimo escombro y bueno, pues el juez tomó la decisión de otorgarle una multa alta y el arresto por 36 horas y evidentemente no pudo pagar la multa o no quiso pagar la multa y en su caso el juez le otorgó el beneficio de que hiciera servicio comunitario”.

El funcionario municipal informa que de las más de 700 personas sancionadas por tirar basura en la calle, solo once pagaron la multa, el resto, la conmutó por 36 horas de arresto o trabajo comunitario. (Por Gricelda Torres Zambrano)