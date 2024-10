El Legislativo no recibe órdenes del Poder Ejecutivo, afirma el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, tras la decisión de eliminar de las leyes secundarias en materia judicial, los candados que pretendían limitar el acceso a aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros.

“¿Fue convencimiento o el Ejecutivo da línea al Legislativo? —¿Perdón? No, aquí no hay línea, nosotros somos respetuosos, es parte del proceso legislativo, lo explicó ya Ignacio Mier, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo y acordamos la presentación de reservas”.

Lo anterior en el marco de una larguísima sesión que inició a las 8 y media de la mañana de este jueves y en las que se busca aprobar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. (Por Arturo García Caudillo)