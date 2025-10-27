Ante la probabilidad de que se reactiven los bloqueos carreteros en el país, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, arriba a la negociación con los productores de maíz con una propuesta integral, para apoyarlos a corto y más largo plazo
“El precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que este año también disminuya. En el periodo de, cuando inicia la guerra en Ucrania la tonelada de maíz estaba en más de 7 mil pesos, ahora está sobre 3,200, entonces es una disminución enorme. Qué es lo que pasa en México. Por el tratado se fija el precio del maíz de acuerdo a la Bolsa de Chicago”.
Lo que buscamos, dice la presidenta Sheinbaum, es darles un apoyo, pero trabajar también a largo plazo para que no estén expuestos a estos vaivenes. Por lo pronto miles de productores se agruparon en diferentes carreteras del país en espera de los resultados de esta reunión (Por Gricelda Torres Zambrano)
La presidenta Sheinbaum indica que habrá propuesta para los agricultores
