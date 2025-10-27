Ante la probabilidad de que se reactiven los bloqueos carreteros en el país, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, arriba a la negociación con los productores de maíz con una propuesta integral, para apoyarlos a corto y más largo plazo

“El precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que este año también disminuya. En el periodo de, cuando inicia la guerra en Ucrania la tonelada de maíz estaba en más de 7 mil pesos, ahora está sobre 3,200, entonces es una disminución enorme. Qué es lo que pasa en México. Por el tratado se fija el precio del maíz de acuerdo a la Bolsa de Chicago”.

Lo que buscamos, dice la presidenta Sheinbaum, es darles un apoyo, pero trabajar también a largo plazo para que no estén expuestos a estos vaivenes. Por lo pronto miles de productores se agruparon en diferentes carreteras del país en espera de los resultados de esta reunión (Por Gricelda Torres Zambrano)