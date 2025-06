México no fue el único país que se vio afectado por el retiro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Cumbre del G7, aclara la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“No fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro; tampoco con Australia y Ucrania. En fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México. Y la otra cuestión, pues se pospondrá para otra fecha. No conocemos cuál sea la agenda del presidente, pero bueno, posteriormente se dará”.

Sin embargo, añade, la agenda de la presidenta Sheinbaum para este martes como parte de la Cumbre en Canadá, incluye reuniones con otros mandatarios, además de su participación ante el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)