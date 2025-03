Tras el cambio de mando en la Secretaría de Hacienda, reitera la presidenta Claudia Sheinbaum, que la salida de Rogelio Ramírez de la O estaba pactada previamente y las especulaciones no tienen razón de ser.

“Rogelio cuando lo invité me dijo que se quedaba sobre todo para hacer el presupuesto del 25 y cerrar bien el 25, pero que se quedaba hasta diciembre del 24, que en enero él tiene diversas ocupaciones a las que siempre se ha dedicado y que se podía quedar hasta esa fecha. Entonces yo le pedí que como venía la entrada del presidente Trump, que era muy importante que se quedara un mes más y después le pedí que se quedara un mes más. Entonces en febrero acordamos que si todo salía bien con esta llamada con el presidente Trump, pues que él me pedía que ya quería retomas sus actividades previas”.

Pero además, agrega, acordaron que la relación no se rompería, sino que seguiría colaborando en materia internacional. (Por Arturo García Caudillo)