Ante 81 mil espectadores la Selección Mexicana empató sin goles con Portugal en el reestreno del estadio Azteca, que se vistió de gala a 75 días para la Copa Mundial 2026.

Nuevamente apareció en el marco Raúl “Tala” Rangel y debutó en el tricolor Álvaro Fidalgo quien hizo un buen juego. En el ataque utilizó a casi todos los delanteros disponibles, pero el gol no cayó. Armando González tuvo la jugada más clara en un remate de cabeza, a pase de Julián Quiñones.

Al final del juego hubo abucheos por parte de la afición, pues esperaba goles en el remodelado estadio que tuvo una inversión de 300 millones de dólares. Incluso lanzaron el grito homofóbico al arquero mexicano.

“Es el mejor escenario posible el Banorte. Aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente. No fue fácil porque enfrente teníamos a Portugal. Estuvimos a la altura. Es un resultado Justo el empate. Es la última prueba de fuego para elegir la lista final. Individualmente respondieron todos. Estoy satisfecho”, dijo el técnico Javier Aguirre. (Por Martín Navarro Vásquez)