La Selección Mexicana no pudo ganarles a los suplentes del club Valencia de España al empatar a dos goles en juego celebrado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los aztecas se pusieron arriba en el marcador 2-0 con goles de Alexis Vega y Ozziel Herrera, pero los españoles empataron con doblete de Dani Gómez.

Al final la afición lanzó abucheos al equipo mexicano. Javier Aguirre no dio declaraciones, pero Jorge Sánchez quien fue titular esto comentó.

“Estamos un poco tristes son sentimientos encontrados porque al fin y al cabo no es un resultado que queríamos, pero estamos tranquilos de que es un partido de preparación, sabemos perfectamente que hay muchas cosas por mejorar y le agradecemos a la afición por acompañarnos debemos de volver a tener esa identidad de Selección Mexicana”.

En el juego debutó otro naturalizado, ahora el atacante nacido en Argentina Germán Berterame y jugador del Monterrey, pero no marcó diferencia.

Por su parte debutó Mauricio Pochettino como técnico del equipo de Estados Unidos y lo hizo con un triunfo de 2-0 sobre Panamá en juego celebrado en Austin Texas.

El próximo martes el tricolor se medirá a Estados Unidos en el estadio Akron. (Por Martín Navarro Vásquez)