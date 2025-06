La Selección Mexicana debutó con triunfo en la Copa Oro al vencer 3-2 a República Dominicana ante una buena asistencia de aficionados en el SOFI Stadium de Los Ángeles, California, donde al final no hubo redadas migratorias.

Sin embargo el Tricolor dejó muchas dudas en su accionar y en la forma, pues al final sufrió para derrotar a la escuadra dominicana instalada en el lugar 139 del Ranking Mundial de la FIFA.

El Tricolor ganó con las anotaciones de Edson Álvarez, Raúl Jiménez y César Montes. Peter Federico y Edison Azcona descontaron por los Dominicanos quienes al final estuvieron cerca del empate.

El técnico Javier Aguirre agradeció a la afición por asistir pues al final acudieron 54 mil espectadores.

“Lo dije aquí, la mejor manera de apoyarlos es dándoles más el triunfo o un esfuerzo. Es decir, la gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus juegos que se rompen el alma. Eso es lo que nos compete. Somos profesionales del futbol y es la mejor manera de representar a los compatriotas que están en este momento, en un momento complicado, valga la redundancia, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro en el campo”.

Para hoy: A las 4 de la tarde Estados Unidos Vs Trinidad y Tobago, Haiti frente a Arabia Saudita a las 6:15 y Costa Rica Vs Surinam a las 9 de la noche. (Por Martín Navarro Vásquez)