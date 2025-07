La serie Andor, protagonizada por el actor mexicano Diego Luna, fue nominada a Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre. La producción de Lucasfilm competirá con series igual de exitosas como La Diplomática, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Severance, Slow Horses y The White Lotus.

Diego Luna da vida a Cassian Andor, un espía que poco a poco se convierte en figura clave para la rebelión, en una historia que funciona como precuela de Rogue One. (Por Katia Plascencia Muciño)