Es una provocación del presidente de la República, la terna enviada al Senado para llenar el vacío que dejó Arturo Zaldívar en la Corte, asegura el senador panista Damián Zepeda.

“La verdad es muy lamentable la propuesta que hace el presidente. Me parece un exceso, me parece una provocación, me parece un descaro absoluto de enviar un mensaje de ‘quiero forzosamente alguien subordinado a la Presidencia de la República’. No me sorprende, tristemente, porque estuvo él mandando ese mensaje de que no quería personas independientes, que no quería personas que tuvieran criterio propio, quiere personas que le obedezcan”.

Y es que las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo son militantes de Morena, incondicionales a la 4T y al presidente López Obrador, y además funcionarias de la actual administración federal. (Por Arturo García Caudillo)