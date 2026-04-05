La UCLA ofreció una actuación magistral para derrotar a la Universidad del Sur de Carolina por 79-51 para lograr el título en el basquetbol colegial de Estados Unidos que se celebró en Phoenix.

Esta victoria aseguró a las Bruins el primer título femenino en su historia.

Lo mejor fue que la mexicana Gabriela Jaques cerró con un doble, doble, gracias 21 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. (Por Martín Navarro Vásquez)