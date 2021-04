Argumentando que responde a algunas inquietudes que ha leído en redes sociales, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, advirtió que la institución no participa en el proceso electoral de cara a los comicios del seis de junio.

“Y como institución la Universidad no puede ni va a involucrarse en el proceso electoral. Y puedo garantizarles que no se utilizarán recursos de la Universidad con fines partidistas; ningún funcionario, trabajador o académico de la Universidad dedicará tiempo laboral a ningún proyecto político y no se podrán utilizar instalaciones universitarias ni cualquier infraestructura bajo nuestro resguardo para estos fines”.

Villanueva Lomelí insistió en que el proceso electoral le corresponde a los partidos políticos y a la UdeG, la formación de sus estudiantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)