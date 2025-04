La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, indica que la institución no tiene el supuesto adeudo de 900 millones de pesos con el SIAPA, por lo que está a la espera de platicar sobre el tema con el gobernador Pablo Lemus para hacer algunas aclaraciones.

“Vamos a conversar, tengo reunión con el Gobernador porque también es muy injusto que hablen de una deuda y que nos pongan como morosos de algo que siempre ha habido una razón por la cual no se ha pagado este impuesto, en tanto que la UdeG es una entidad pública. Entonces, seguro que esta reunión vamos a poder aclarar una serie de aspectos a los cuales se ha hecho referencia”.

Tras la firma del Pacto Limpia Guadalajara al que convocó la alcaldesa tapatía, la rectora sentenció que la UdeG no es deudora de los servicios de agua, por lo que confía en que pronto quedará aclarado. (Por Gricelda Torres Zambrano)