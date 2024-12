La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que durante esta temporada invernal ya se está aplicando la vacuna Patria contra COVID-19 y defiende el uso de la cubana Abdalá.

“Había todavía contratos en el caso de la vacuna Abdalá, obviamente la vacuna Patria y otras marcas de estas vacunas y ya no se requiere comprar o adquirir tantas vacunas. Y en el caso de la vacuna Patria, si mal no recuerdo, son alrededor de 700 mil vacunas que se van a utilizar. En este periodo se están utilizando, porque es el periodo de diciembre, enero, febrero”.

Explica que no hace falta comprar más vacunas y que el detalle de los contratos los dará a conocer la Secretaría de Salud.

(Por Arturo García Caudillo.)