Me duele en el alma que el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual de una menor de 15 años, haya recibido dinero público, como parte de las prestaciones sindicales por antigüedad a los profesores que no se han jubilado, lamenta la diputada de Hagamos, Mara Robles.

“Si me preguntas si me duele, me duele hasta el alma, que dinero público se siga invirtiendo en alguien que ha cometido un delito, pero bueno, es parte de lo que hay que frenar, que las cosas ocurran pronto y que no se permitan que mientras las cosas se desenmarañan, siga habiendo pagos”.

Y es que apenas en octubre pasado recibió como prestación 98 mil pesos.

Mara Robles confirma que la UdeG comenzó el procedimiento para su separación definitiva, (Por Gricelda Torres Zambrano)