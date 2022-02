Está mal informado, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien pidió más garantías de protección para los periodistas en México.

“Porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad. No son crímenes de Estado. Y si el Jefe del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de forma injerencista”.

Esto confirma, explicó, vinculación entre grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos y por ello le exigió que explique porqué siguen financiando a organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción. (Por Arturo García Caudillo)