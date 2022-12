El presidente municipal de Mazamitla, Jorge Magaña, lamenta que por el enfrentamiento entre hombres armados que se registró alrededor de las nueve de la noche de este jueves, resultaran afectadas personas inocentes.

“Las personas fallecidas aún no tenemos identificación de las mismas. De los lesionados son personas que iban transitando por la zona, que desgraciadamente fueron alcanzados por alguna bala. Fue un tema muy sensible por la cercanía con el centro histórico y precisamente por eso, porque genero lesiones a personas que no tenían nada qué ver”.

El alcalde de Mazamitla confirma que los lesionados están fuera de peligro. Le pide a las autoridades estatales que se refuerce la vigilancia pero además que se aplique una estrategia más de fondo para terminar con estos hechos violentos. (Por Gricelda Torres Zambrano)