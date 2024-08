La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del empresario tamaulipeco Julio César Almanza y aseguró que este hecho no quedará en la impunidad.

“Lamentamos el homicidio y tiene que llegarse, en todos los casos, no puede haber impunidad. Por eso siempre he dicho que los dos grandes brazos de la política de seguridad y de otros temas, incluso en el caso de violencia contra las mujeres, es por un lado la atención a las causas y por el otro lado, cero impunidad y hacia allá tenemos que seguir caminando”.

Y sobre la violencia de los últimos días y los cierres de más establecimientos comerciales, destacó que seguirá apoyando al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal en sus esfuerzos por avanzar en la seguridad. (Por Arturo García Caudillo)