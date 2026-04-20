Mediante su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos trágicos de este lunes en la pirámide de la Luna en Teotihuacán, donde fallecieron dos personas, una de ellas de nacionalidad canadiense, y tres más resultaron lesionadas. El texto del mensaje presidencial es el siguiente: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”. (Por Arturo García Caudillo)