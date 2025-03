Luego de que la semana pasada presentara ante el pleno del cabildo una iniciativa para prohibir los corridos que realizan apología al delito y la violencia, el regidor del PRI en Guadalajara, Julio Cesar Covarrubias, calificó como lamentable la reproducción de imágenes del Mencho en el concierto de Los Alegres del Barranco en el auditorio Telmex.

“No hay otra palabra, lamentable en toda la extensión de la misma, haciendo una apología del delito, haciendo un homenaje, haciendo distinción. Y es justamente lo que nosotros tratamos de prevenir y es lo que estamos fijando dentro de nuestra iniciativa. Que nuestras juventudes, nuestros niños ya no quieren dedicarse a ser médicos, ya no quieren dedicarse a ser ingenieros, ya no quieren ser contadores, ahora quieren ser partícipes o protagonistas de estas canciones”.

Considera que los corridos se han tergiversado, convirtiéndose en referencia de los jóvenes que ven a los narcotraficantes como ejemplos a seguir. (Por Gricelda Torres Zambrano)