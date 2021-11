Desde Glasgow, Escocia, donde asiste a la Cop26 sobre Cambio Climático, la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez, lamentó que México no haya firmado el convenio para detener la deforestación para el 2030.

“Entonces es un mensaje muy penoso. No es posible que México esté intentando aprobar una reforma energética que le apuesta a los combustibles fósiles. Es de vergüenza. El presidente dice que Sembrando Vida, que, ¡híjole! Yo quisiera ya ver los árboles cuántos van a crecer porque pues la sobrevivencia depende mucho si hubo riego, si hubo lluvias. O sea, puede sonar bonito el programa, pero hay que ver realmente cuántas hectáreas realmente. Y es a muy muy largo plazo. El principal generador de contaminación es la producción de electricidad. Entonces, al menos en ese tema las noticias no son nada buenas”.

Y encima, agregó, legalizar autos chocolate con diez años o más de antigüedad, tampoco colabora a bajar los niveles de contaminación. (Por Arturo García Caudillo)