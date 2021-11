Si bien no se instaló la catrina monumental como actividad para celebrar el Día de Muertos en el municipio de Zapotlanejo, este año se colocó en la plaza principal un pan de muertos gigante. Se trata de varias piezas de gran formato que en fila completan 51 metros de largo. Cada pan pesaba un kilo 200 gramos.

Uno de los participantes en esta instalación, Antonio Martínez Sánchez expresó.

“Sí es algo de trabajo, mucha elaboración, nos llevamos cerca de entre cinco seis horas y pues trabajando ahí toda la familia”.

Se usaron en total 12 kilos de azúcar, 56 de harina, cuatro mantequilla entre otros ingredientes. Si bien no se pretendía romper un Récord Guinness con esta instalación, se hizo para no pasar desapercibido las celebraciones del Día de Muertos en este municipio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)