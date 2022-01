Lamenta el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, las declaraciones del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, al desestimar la Comisión Especial del Senado para investigar las violaciones a derechos humanos en Veracruz.

“Me parece que el descalificarlo simplemente lo que aleja es al gobernador de lo que es la verdadera problemática de Veracruz, que tiene que ver con la impartición de justicia de manera objetiva, de manera legal y que no se aparte de los procesos como lo establecen las leyes en nuestro país. Así que condenamos estas declaraciones que hace. Lo que estamos es un asunto de urgencia, se atropellan derechos de las personas y esto no puede seguir sucediendo”.

Y aunque el detonante para crear esta comisión fue la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, parece increíble, agregó, que al gobernador le de risa y no le importe que los legisladores de todos los partidos, incluido Morena, se hayan unido en una causa común por lo que sucede en su estado. (Por Arturo García Caudillo)