Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró como constitucional que integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupcion puedan ser separados de su cargo por diputados locales, bajo ciertos argumentos, la actual presidenta del CPS, Nancy García Vázquez señaló que analizarán los alcances de esta resolución que impacta a los cinco miembros del comité.

“Qué hay un diseño institucional para los comités de participación ciudadana y ese diseño no prohíbe que realicemos algunas otras actividades porque finalmente nosotros estamos recibiendo un contrato de honorarios, es decir, no tenemos prestaciones, no tenemos un contrato permanente”.

A finales de la pasada legislatura se aprobó la reforma anticorrupción 2.0, en donde se permitía que diputados locales pudieran separar de su cargo a los integrantes del CPS bajo el argumento de falta de probidad, negligencia evidente, o si tienen un segundo trabajo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)