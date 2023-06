Luego del anuncio del SIAPA de la conclusión de las obras del colector pluvial en el Parque San Rafael y calles aledañas, vecinos de Jardines de la Paz y sus alrededores lamentaron que las autoridades jamás cumplieran con la visita que les prometieron para aclarar dudas de la obra y tampoco dieron respuestas a los cuestionarios que enviaron al organismo intermunicipal.

Señalan que si bien abrieron las calles Mariano Azuela y José R. Benitez, las obras no están concluidas. Lo explica Leticia López Salinas, integrantes del colectivo prodefensa del parque.

“No me parece que estén concluidas las obras, si esto es concluir es una falta todavía más de respeto el dejar una calle con muchas irregularidades, con asfalto suelto, incluso, que si tu lo vas pisando se va desprendiendo, y esa gravilla que le ponen con las primeras lluvias se va a arrastrar hasta la boca de tormenta que está sobre Mariano Azuela y José R. Benitez”.

Los vecinos señalaron que siguen las obras dentro del parque donde no se han retirado las mallas que ocultan los trabajos y además prevalece la presencia policial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)