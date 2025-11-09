El piloto británico Lando Norris se llevó este domingo la victoria en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado en el circuito de Interlagos, consolidándose como el principal candidato al título del Campeonato Mundial de Pilotos 2025.

Norris, de la escudería McLaren, dominó durante todo el fin de semana y coronó su desempeño con una sólida victoria. En segundo lugar finalizó Andrea Antonelli de Mercedes, mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio tras una espectacular remontada desde la posición 16 en la parrilla de salida.

Por su parte, Oscar Piastri, también de McLaren, recibió una sanción de 10 segundos, lo que lo relegó al quinto puesto de la clasificación final.

Con este resultado, Norris alcanzó los 390 puntos en el campeonato, ampliando su ventaja a 24 unidades sobre su compañero Piastri, quien suma 366 puntos. Verstappen se mantiene en el tercer lugar, con 341 puntos, cuando restan pocas fechas para el cierre de la temporada. (Por Martín Navarro Vásquez)