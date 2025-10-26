El piloto británico Lando Norris de McLaren, ganó este domingo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez con más de 30 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc de Ferrari, quien terminó en segundo lugar y de Max Verstappen de Red Bull, quien completó el podio.

Con esta victoria Norris se convirtió en el nuevo líder de las clasificación mundial de pilotos, al llegar a 357 puntos, con apenas una unidad de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri. Mientras que Verstappen es tercero con 321 puntos.

Un incidente de Carlos Sainz en la penúltima vuelta provocó un Virtual Safety Car, por lo que Piastri y Verstappen ya no pudieron rebasar al ganador de la carrera.

La Décima edición del Gran Premio de la Ciudad de México que tuvo la notable ausencia del piloto jalisciense, Sergio “Checo” Pérez, culminó sin incidentes y al ritmo del mariachi, con un festejo en el podio de unos 30 minutos, antes de que el DJ continuará con música moderna, mientras los aficionados abandonaban el autódromo. (Por Manuel Trujillo Soriano).