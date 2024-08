El piloto británico Lando Norris se recuperó de una mala salida y ganó el Gran Premio de los Países Bajos, para acabar con el reinado de Max Verstappen, quien cruzó la meta en segundo lugar y Charles Leclerc completó el podio.

El mexicano, Sergio Pérez terminó en sexto lugar tras haber salido en la quinta posición y comentó.

“Tuve una muy buena arrancada pero no tuve a donde ir con Piastri que tuvo una mala salida, entonces termine perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de la carrera, pero en cuanto empezamos a degradar me empieza a costar más que a Ferrari, pero creo que especialmente en el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento, pero en general creo que no tuvimos el ritmo, hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros”.

En la clasificación Mundial de pilotos, Verstappen, se mantiene de líder con 295 puntos, Norris es segundo con 225 y Leclerc tercero con 192 unidades. Checo Pérez ocupa el séptimo lugar con 139 puntos.

El Campeonato de Constructores se apretó después del resultado. Red Bull se mantiene en la punta con 434 puntos y McLaren ya le pisa los talones con 404 unidades; en el tercer escalón sigue la escudería de Maranello con 370 tantos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)