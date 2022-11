En medio de la discusión sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ministros de la Corte porque según él, están a favor de los delincuentes de cuello blanco, particularmente de los factureros.

“Discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos ¿y vamos a seguir con lo mismo? Lo que surgió hace quince años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo y ahora que es delito grave lo quieren quitar. ¡No, no, porque aquí lo vamos a denunciar!”.

De igual forma, aseguró que en la actual administración no hay ningún grupo criminal protegido y no se permite la impunidad, por lo que lanzó un mensaje a los gobiernos estatales y municipales para que sigan el mismo camino. (Por Arturo García Caudillo)