La Secretaría de Transporte lanzó hoy una aplicación para obtener la licencia de conducir de manera digital.

La aplicación no tiene costo y la novedad del documento digital es que cuenta con una firma electrónica avanzada, lo que le da mayor seguridad.

Esta nueva licencia digital no sustituye a la licencia física sino que es un documento adicional, aclara la Secretaría de Transporte.

Indica que si la licencia física está vencida no podrá obtenerse el documento digital, deberá ser un plástico vigente con el código QR establecido.

La aplicación se llama Licencia Digital Jalisco y se puede obtener desde cualquier celular.

Entre otras cosas pide escanear el código QR del plástico y una foto del titular. (Por Claudia Manuela Pérez)