La Secretaría de Salud Jalisco emitió varias recomendaciones para evitar enfermedades por las altas temperaturas, primero el manejo higiénico de alimentos; segundo, supervisar la calidad de agua envasada que se consume, y tercero cuidar el manejo de medicamentos, no dejarlos expuestos al calor.

El coordinador de Operación Sanitaria de la Coprisjal, Arturo Lara Alejo, indica que se deben refrigerar los alimentos, una vez que fueron cocinados, no guardarlos por mucho tiempo, pues en esta temporada se acelera su descomposición.

Asimismo recomienda no consumir alimentos donde están las salsas o comidas expuestos al medio ambiente, pues las altas temperaturas aceleran la reproducción de microorganismos.

Finalmente pide lavar bien frutas y verduras antes de cocinarlos. (Por Claudia Manuela Pérez)