El Ayuntamiento de Guadalajara lanzará una segunda convocatoria para certificar a las personas que egresaron de la Escuela de Paramédicos que operaba de manera irregular en la Cruz Verde Delgadillo Araujo.

En 2022 se dieron a conocer anomalías en la operación de esta escuela, entre ellas que desde hace 31 años los estudios nunca tuvieron validez de una institución oficial. Para remediar esto el municipio firmó convenios con instituciones estatales para que los egresados puedan certificarse. En la primera convocatoria egresaron 71 paramédicos y faltan 14 de los servicios médicos municipales; además invitarán a paramédicos de otras generaciones a realizar este trámite, aunque no trabajen en el ayuntamiento. Lo explica Andrea Blanco, coordinadora general de Construcción de Comunidad

“Pensando en estos 14 vamos a abrir una nueva convocatoria en el mes de septiembre para regularizar no sólo estos 14, sino el resto de egresados de la escuela de paramédicos”.

Se estima que de esta escuela de paramédicos egresaron cerca de 400 cuyos estudios no tuvieron validez. (Por Héctor Escamilla Ramírez)