Otra vez tuvo tumultos, apachurramientos y largas filas para vacunarse contra el Covid en el Auditorio Benito Juárez.

Quienes llegaron a las 9:00 les tocó casi a las 11:00, y los de las 12:00, dos horas después.

“La primera vez me fue muy bien, en cinco minutos ya estaba en la fila y en 15 ya estaba vacunado. Ahorita llegué hace 20 minutos, me acabo de formar, le di toda la vuelta al Auditorio para pasar apenas -¿Muy tardado?- Muy tardado y no sé si ha habido más gente o haya mucho atrasado en la vacunación”.

Según organizadores de la vacuna anti-Covid en el Auditorio Benito Juárez el problema es que mucha gente viene a vacunarse con la cita no registrada, lo hacen tarde o en el día que no les corresponde, por eso las largas filas.

Y mientras tanto, los apartalugares sólo se frotan las manos. (Por José Luis Jiménez Castro)