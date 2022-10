El América cerrará el Torneo de Apertura 2022 como líder al vencer a Puebla 2 goles por 1 de visita en el estadio Cuauhtémoc, al ponerse en marcha la fecha 17, última del torneo regular.

Goles de Roger Martínez y Álvaro Fidalgo, por las Águilas, mientras Israel Reyes descontó por los de la Franja.

“Logramos finalizar un torneo que, si bien no habíamos arrancado de buena manera, lo culminamos para destacar. Teníamos la posibilidad de seguir arriba, tengo unos jugadores tremendos, entienden en la semana el mensaje para que puedan entender el partido”, dijo sobre el gran momento de su equipo, el técnico americanista Fernando Ortiz.

Agregó el timonel que “mantener la intensidad en cada fecha y cómo transcurrieron las fechas en este mes y medio es increíble, quizá no nos damos cuenta lo que hemos logrado en el último mes, pero no hemos logrado nada. Está en mí mantener esta intensidad”.

Con el triunfo, América llega a los 38 puntos como líder. Puebla se queda en 22 puntos y espera rival en repechaje. (Por Martín Navarro Vásquez)