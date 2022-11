Los problemas de convivencia entre fuerzas políticas se resuelven con más democracia, aseguró el presidente de Chile, Gabriel Boric durante la sesión solemne en su honor que se llevó a cabo en el Senado de la República.

“Cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos los solucionaremos siempre con más democracia y no con menos”.

Y ante la insistencia de la oposición para que enviara ese mensaje a Palacio Nacional, así respondió.

“Senadora, no me corresponde a mí involucrarme en política interna”.

Boric fue recibido primero por los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, después en el Patio del Federalismo, donde se tocaron los himnos de México y Chile. También firmó el libro de visitantes distinguidos y posteriormente en el Pleno hizo uso de la palabra. (Por Arturo García Caudillo)