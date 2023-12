Hasta el momento ningún sector escolar ha solicitado recorrer el horario de entrada o salida de las escuelas por la presencia de frío y lluvia en la entidad, señala el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Hemos estado monitoreando estas solicitudes al momento ni una sola escuela o sector o jefatura nos ha solicitado una modificación, creemos que están reservándose el criterio que ahora es flexible por zonas para temperaturas un poco más drásticas, más bajas, sin embargo esto no deja que sigamos recomendando que los niños vayan bien abrigados, que no vayan enfermos y que no sea un impedimento el uso de un suéter, una chamarra, que no concuerda con el uniforme”.

Indica que la Secretaría de Educación cuenta con gel en sus bodegas y las escuelas pueden solicitarlo para instalarlo como medida preventiva, además del uso de cubrebocas en esta temporada invernal. (Por Claudia Manuela Pérez)