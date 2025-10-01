En estos días ha habido muchos zopilotes, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las críticas a su administración y al gobierno capitalino, por las afectaciones causadas por la lluvia en la Ciudad de México.

“¡Aprovecho!, porque no hay… en estos días ha habido mucho zopilotes, la verdad, así lo digo abiertamente, porque cómo es que lleva gobernando tanto tiempo, y que porque ciertos, tuvo sus periodos donde gobernaron otros que traicionaron al movimiento, pero esto en las redes, los comentócratas, ‘el peor momento de la historia’. Miren lo que ha pasado en el mundo entero, seguramente lo que pasa en España es responsabilidad de Morena, lo que pasa en otros lugares también es responsabilidad de Morena”.

Y para ejemplificar que la culpa es del cambio climático, mostró imágenes de inundaciones en diversas partes del mundo. (Por Arturo García Caudillo)